Delrio, Mes? Si usi se senza condizioni

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "In questo momento siamo impegnati per il raggiungimento dell'obiettivo principale che è il fondo di rinascita europeo, il Recovery Fund. Si sta trattando e l'obiettivo è quello di ottenere, come ha spiegato efficacemente oggi Gentiloni, il successo definitivo dei bond europei". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo alla Camera del Pd, Graziano Delrio. "Anch'io credo - sottolinea Delrio - che tutti gli strumenti a disposizione, se sono senza condizionalità, debbano essere usati. Magari in futuro, se non servono subito".