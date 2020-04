Di Maio, Ue non ha mostrato solidarietà

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "In una delle peggiori crisi di sempre, dove nessuno ha colpe, colpiti da una pandemia globale, dobbiamo dirci la verità: l'Europa finora non ha saputo mostrare sufficiente solidarietà". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera al Financial Times. "Non ha saputo giocare da squadra - ha sottolineato - anzi non ha voluto. Sono emersi egoismi e personalismi, persino scontri tra i giornali dei diversi Paesi. Uno spettacolo oggettivamente triste, che deve far riflettere non solo tutti gli italiani ma ogni cittadino europeo".