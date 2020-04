Bandiera Rsi su casa, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Una bandiera della Repubblica sociale italiana affissa sopra al porticato di un'abitazione nella zona del Trasimeno è stata scoperta e rimossa dalla Digos di Perugia dopo una segnalazione inviata da un cittadino tramite l'applicazione Youpol. Il proprietario della casa, un italiano di 56 anni, è stato denunciato per vilipendio o danneggiamento alla bandiera.

Gli agenti interventi hanno poi rimosso la bandiera. Ideata per contrastare bullismo e spaccio di stupefacenti nelle scuole, e di recente aggiornata per denunciare episodi di violenza domestica, l'app Youpol consente di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini alla polizia.