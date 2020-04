Crimi, M5s contrario alla patrimoniale

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il contributo di solidarietà proposto dal Pd è "una loro iniziativa. Noi con garbo e spirito unitario abbiamo proposto ai parlamentari di tagliarsi lo stipendio, cosa che il M5s già fa senza ricevere risposta. Ora non è il momento di chiedere ulteriori sacrifici agli italiani, rimaniamo contrari a qualunque forma di patrimoniale". Così all'ANSA il capo politico M5s Vito Crimi. "Le risorse - dice - le dobbiamo trovare dentro il Paese, ridiscutendo interventi non necessari come la Tav e attraverso l'Europa, con strumenti nuovi e realmente efficaci".