Paola Di Benedetto vince Gf Vip e dona premio Protezione Civile

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Grande Fratello Vip chiude con una vincitrice: Paola Di Benedetto, ex 'Madre Natura', già concorrente dell'Isola dei famosi. La modella, dopo 92 giorni di reclusione, è riuscita ad imporsi con il 56% delle preferenze dei telespettatori. Il reality di Canale 5, con Alfonso Signorini padrone si casa, abbassa il sipario aggiudicandosi la serata degli ascolti con 4.544.000 spettatori pari al 23.17% di share, con una vincitrice che ha atteso la proclamazione per annunciare la cosa più inaspettata: l'intenzione di devolvere in beneficenza l'intero montepremi, non solo la metà (come prevede il regolamento Mediaset), per un totale di 100.000 euro, a favore della Protezione civile per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Medaglia d'argento Paolo Ciavarro, terzo classificato Sossio Aruta, quarto Patrick Ray Pugliese, dato per favorito alla vigilia.

L'emergenza pandemia ha condizionato anche la finale del programma condotto da Alfonso Signorini, senza pubblico ma con la trovata degli autori di trasmettere fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori. Paola è fidanzata con Federico Rossi, voce del duo Benji e Fede, ma è anche la seconda donna a vincere l'edizione vip del GF, dopo la prima conquistata da Alessia Macari. (ANSA).