Record guariti, 2.099 in un solo giorno

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Sono 26.491 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.099 in più di ieri.

E' l'incremento più alto mai registrato dall'inizio dell'emergenza. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.555. Sono complessivamente 95.262 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.195. Martedì l'incremento era stato di 880. Mentre sono 17.669 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 542."Ci sono ad oggi 26.491 guariti, con il nuovo record di 2.099 guariti in più rispetto a ieri. I guariti degli ultimi 10 giorni sono pari al 50 per cento del totale da inizio epidemia".

Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.