Delrio, Ue faccia altro passo

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "L'Europa è vicina con gli aiuti della BCE, con SURE per chi perde lavoro, con libertà dal Patto stabilità. Ora un altro passo. Pace, democrazia, welfare li abbiamo garantiti con azioni concrete e governo comune. Si tratta di difendere 70 anni di buone ragioni per stare insieme".

Lo ha scritto su twitter Graziano Delrio Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.