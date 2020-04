Tajani, a quando i 400 mld?

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Quando arriveranno i 400miliardi alle imprese? Il decreto non è stato ancora pubblicato dalla Gazzetta ufficiale. Per il finanziamento più passaggi e l'autorizzazione della Commissione europea. Basta burocrazia. Fare in fretta, altrimenti molte aziende chiuderanno. Il comma 12 dell'art.1 del decreto (non pubblicato) dice che i finanziamenti SACE sono subordinati all'approvazione della Commissione europea. Quindi i soldi non arriveranno subito alle imprese. Quanto tempo impiegherà la Vestager per concedere il via libera?".

Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.