Fico, grazi a chi lavora in prima linea

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "In occasione della Giornata mondiale della salute voglio ancora una volta ringraziare gli operatori sanitari che da settimane lavorano senza sosta, a rischio della propria incolumità e in condizioni difficili". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico,che dice grazie "a Protezione Civile,Forze dell'Ordine, a tutti coloro che sono in prima linea. Siete la parte migliore del Paese, quella che non si volta dall'altra parte e che compie il proprio dovere fino in fondo, un esempio per noi tutti che non potrà mai essere dimenticato".