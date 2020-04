Al via Quibi, piattaforma mini video da smartphone

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Con una piattaforma in streaming lanciata nei giorni della pandemia, Jeffrey Katzemberg (ex Dreamworks) e Meg Whitman (ex Hewlett-Parkard) sfidano il nuovo mondo del coronavirus. Ha debuttato oggi Quibi, una app solo per smartphone che sforna a raffica "quick bites", bocconcini tra sei e nove minuti ciascuno, in forma di film a capitoli, reality show e notiziari.

Per creare contenuti, Katzenberg e la Withman hanno corteggiato il meglio di Hollywood, da Jennifer Lopez a Chance the Rapper, Idris Elba, Bill Murray, Sophie Turner, Steven Spielberg e Chrissy Teigen, mentre per le "mininews" il materiale sara' fornito da Nbc, Bbc, Espn e altri. L'iniziativa, che ha raccolto finanziamenti da 1,8 miliardi di dollari, ha visto i due ex Ceo al lavoro per due anni: "Sara' un enorme successo o un flop totale", ha detto al New York Times Michael Goodman, esperto di media a Strategy Analitycs.

Prima dell'epidemia Quibi doveva essere il diversivo da consumare in fila da Starbucks, nel tragitto in subway o su una macchina Uber. Con milioni di persone a casa, Covid ha cambiato l'equazione: i "bocconcini" della nuova app se la dovranno vedere con gli ampi cataloghi di Netflix, Amazon, Disney+ e altri, tutti fruibili su qualsiasi schermo, dallo smartphone all'iPad alla tv di casa. (ANSA).