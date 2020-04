Comune nel Barese lancia 'dona wi-fi'

(ANSA) - BARI, 04 APR - "Chiedi al tuo vicino se ha bisogno.

Dona wi-fi". Il Comune di Modugno (Bari) ha lanciato l'iniziativa "Connessi col cuore", una campagna di sensibilizzazione per agevolare la didattica a distanza degli alunni modugnesi e la comunicazione virtuale, rendendo disponibile la propria linea wi-fi oppure rendendo hotspot i telefonini. "Una iniziativa di solidarietà digitale - è spiegato in una nota - perché chiunque può conceda gratuitamente l'accesso alla rete wi-fi domestica o alla rete dati con hotspot a chi ne ha bisogno in modo da favorire la didattica a distanza.

L'emergenza Coronavirus infatti ha trasformato la realtà scolastica in realtà virtuale, con le aule che si sono smaterializzate". E' stata realizzata una locandina da affiggere nei palazzi o negli spazi condominiali in modo che ciascuno possa inserire la propria disponibilità o manifestare la propria esigenza.