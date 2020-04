Hit parade, Pearl Jam in vetta

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Gigaton", l'undicesimo album dei Pearl Jam, debutta direttamente in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni di Fimi/Gfk. L'album rappresenta il culmine dell'evoluzione stilistica della band di Seattle. Sul secondo gradino del podio risale di una posizione Marracash con Persona. Terza Dua Lipa con il suo nuovo Future Nostalgia, che è stata anticipata dal brano "Don't Start Now".

Al quarto posto si piazza al debutto il nuovo album di Gianni Bismarck "Nati Diversi". Il disco in una settimana ha totalizzato oltre 5 milioni di stream negli store digitali.

Scivola dalla seconda alla quinta posizione Ghali con Dna, davanti a The Weeknd, che solo una settimana fa aveva conquistato la vetta con After Hours. Settimo posto per Tha Supreme con 23 6451, seguito da Nitro con GarbAge che perde una posizione rispetto a sette giorni fa ma conquista il primo posto tra i vinili.

Chiudono la top ten, i Pinguini Tattici Nucleari, con Fuori dall'hype Ringo Starr, gli unici che tengono ancora alta la bandiera del Festival di Sanremo, e la band trap FSK Satellite con Fsk Trapshit Revenge. (ANSA).