Coronavirus: Sassoli, Bei sia coraggiosa

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - "La Banca europea per gli investimenti ha recentemente annunciato misure che mobiliteranno fino a 40 miliardi di euro per aiutare le Pmi colpite dalla crisi della Covid-19. Anche se questa misura è importante, ci aspettiamo una risposta coraggiosa da parte della Bei per mitigare gli effetti di questa crisi". Così il presidente del parlamento europeo David Sassoli in vista della riunione del Cda della Bei oggi.