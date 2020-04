Coronavirus: coprifuoco a Mecca e Medina

(ANSA) - RIAD, 2 APR - L'Arabia Saudita ha imposto il coprifuoco nelle due città sante La Mecca e Medina per tutto il giorno per contenere la diffusione del coronavirus dopo che il numero dei morti è salito a 21. "Il coprifuoco per 24 ore al giorno a La Mecca e Medina inizia oggi fino a ulteriori comunicazioni", ha reso noto l'agenzia ufficiale citando una fonte del ministero dell'Interno.

Le autorità avevano già sigillato le due città sante dell'Islam, assieme a Riad e Gedda, vietando a chiunque di entrare e uscire e proibendo i movimenti tra le province.