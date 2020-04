Aie, 55 piattaforme e 2 mln contenuti didattica universitaria

(ANSA) - ROMA, APR 1 - Sono ben 55 le piattaforme e circa 2 milioni i contenuti digitali che l'editoria universitaria e professionale sta offrendo sul mercato per accompagnare la didattica e la ricerca universitaria in questo momento difficile. È quanto emerge dalla rilevazione condotta dall'Associazione Italiana Editori (Aie) su 27 editori universitari che hanno partecipato al "Censimento delle risorse digitali disponibili per le biblioteche degli atenei italiani", con accessi da remoto per docenti e studenti: il panorama comprende ricche collezioni di libri e riviste digitali di singoli editori, di aggregatori e di piattaforme di prestito digitale (e-lending).

Complessivamente sono circa 2 milioni i contenuti digitali, non solo in italiano, di ogni ambito disciplinare, messi a disposizione da aziende del nostro paese. A ciò si aggiungono le piattaforme didattiche e le integrazioni digitali dei libri di studio che sono particolarmente preziose nella didattica a distanza: "Anche in un periodo così difficile per le loro aziende, gli editori mostrano una straordinaria disponibilità nei confronti dei lettori e del mondo dell'istruzione in particolare - ha commentato il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi - E' in questa ottica che abbiamo lanciato questa iniziativa per censire l'offerta digitale italiana per le università".

"Gli editori universitari - ha sottolineato il presidente del Gruppo accademico-professionale dell'Associazione, Andrea Angiolini - in contatto costante con la commissione biblioteche della Crui, stanno cercando di supportare al meglio la didattica delle università: la definizione chiara dell'offerta editoriale in formato digitale è una componente centrale di questo impegno.

A questo si aggiunge lo sforzo per assicurare un'offerta sempre più ampia di contenuti e servizi, insieme a condizioni di accesso adeguate alle circostanze". (ANSA).