Unicredit: rinvia dividendo e buy back

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - UniCredit, in un cda straordinario domenica, ha deciso di rinviare le delibere sul dividendo dell'esercizio 2019 e sul riacquisto di azioni proprie previste per l'assemblea del 9 aprile in coerenza con la raccomandazione della Bce. E il gruppo offre alle sue Fondazioni azioniste finanziamenti dedicati a condizioni favorevoli fino a un valore pari all'ammontare dei dividendi.