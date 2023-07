Ue, 'nuovo quadro per flussi sicuri dei dati Ue negli Usa'

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La Commissione europea ha adottato la decisione di adeguatezza per il quadro Ue-Usa sulla privacy dei dati concludendo che gli Stati Uniti assicurano un livello di protezione adeguato, paragonabile a quello dell'Ue, per i dati personali trasferiti dall'Ue alle società Usa nell'ambito del nuovo quadro. In base alla nuova decisione i dati personali possono fluire in sicurezza dall'Ue alle società statunitensi partecipanti, senza altre misure di protezione. Il nuovo quadro "garantirà flussi di dati sicuri per gli europei e porterà certezza del diritto alle aziende su entrambe le sponde dell'Atlantico", afferma la presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, segnalando il "passo importante per dare fiducia ai cittadini che i loro dati sono al sicuro, per approfondire i nostri legami economici tra l'Ue e gli Stati Uniti". (ANSA).