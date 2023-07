Ue, 'la stretta di Pechino sui chip minaccia la sicurezza'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - L'Ue "è preoccupata che le restrizioni all'export" imposte dalla Cina sul gallio e il germanio, due elementi rari necessari alla produzione dei chip, "non siano correlate alla necessità di proteggere la pace globale, la stabilità e l'attuazione degli obblighi di non proliferazione della Cina derivanti dai trattati internazionali". Così una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa. "Chiediamo alla Cina di adottare un approccio che preveda restrizioni e controlli all'export basati su chiare considerazioni di sicurezza, in linea con le regole del Wto", ha aggiunto la portavoce. (ANSA).