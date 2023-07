Urso, 'Chips act in Consiglio dei ministri a inizio agosto'

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "E' mia intenzione portare in Consiglio dei ministri nei primi giorni di agosto il piano nazionale sulla microelettronica". Lo ha promesso il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rivolgendosi alla platea dell'assemblea di Ucimu. Al contempo "mi auguro di riuscire a indirizzare nella direzione della crescita anche altri due dossier estremamente importanti per la vostra attività e in generale per il sistema industriale italiano", ha detto Urso riferendosi al "piano nazionale siderurgico" e al rilancio dell'automotive. (ANSA).