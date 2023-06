Ex manager Google punta a correre per il Senato in California

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Una ex manager di Google punta al seggio in Senato di Dianne Feinstein. Lexi Reese sta preparando la sua discesa in campo in California: "voglio mettere la mia esperienza a servizio dei californiani per rendere la loro vita più facile", afferma Reese. L'ex manager di Google investirà parte della sua ricchezza personale nella campagna elettorale ma punta anche a raccogliere fondi all'esterno per affrontare la sfida, che non si prevede facile considerati i molti aspiranti al seggio di Feinstein, la senatrice novantenne con problemi di salute. (ANSA).