Elon Musk a Palazzo Chigi, incontro con Tajani

Il numero uno di Tesla e Twitter Elon Musk ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel pomeriggio, secondo fonti di Palazzo Chigi, Musk incotrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Musk domani è atteso a Parigi venerdì dove incontrerà il presidente francese, Emmanuel Macron, In questi giorni nella capitale francese è in corso il salone VivaTech sulle nuove tecnologie e le start up. "Parleremo di intelligenza artificiale, in cui è coinvolto - ha detto Macron - social network, e regole di inquadramento". Il governo francese sta lavorando da tempo per convincere Musk a creare una fabbrica di batterie Tesla in Francia.