Ue: 'Huawei e Zte fuori dai nostri appalti per le tlc'

"La Commissione europea applicherà i principi del toolbox 5G", le raccomandazioni pubblicate nel 2020 sugli operatori ad alto rischio, "al proprio appalto di servizi di telecomunicazione, per evitare l'esposizione a Huawei e Zte". Lo ha annunciato il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, nel corso di un punto stampa. Bruxelles, si legge in una nota dell'esecutivo Ue, "ritiene che Huawei e Zte presentino rischi materialmente più elevati rispetto ad altri fornitori di 5G".

"Le decisioni prese da alcuni Stati membri di limitare o escludere completamente Huawei e Zte dalle loro reti 5G sono giustificate e in linea" con le raccomandazioni dell'Ue, ha detto Breton. I due colossi delle tlc cinesi, ha evidenziato, rientrano tra gli operatori considerati "ad alto rischio" nelle raccomandazioni Ue e rappresentano "un grave rischio per la sicurezza" collettiva dell'Unione.