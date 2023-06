Assinter Academy, nuovo appuntamento sul tema privacy e Pnrr

Si terrà il 20 giugno il nuovo appuntamento della Assinter Academy, il percorso di formazione dell'Associazione delle Società per l'Innovazione Tecnologica nelle Regioni, che fa tappa a Roma. Presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, protagonista è il Piano di Ripresa e Resilienza, al centro del dibattito "Tutela della privacy, sicurezza del dato e Pnrr a garanzia del cittadino".

L'incontro - qui il link per lo streaming - farà il punto su come nell'attuazione del Pnrr, con particolare riferimento ai progetti della salute e di mobilità intelligente, le Istituzioni e il Governo debbano impegnarsi a garantire ogni aspetto della privacy e della sicurezza dei dati dei cittadini. L'allargamento delle soluzioni tecnologiche a servizio degli utenti infatti, come il Fascicolo Sanitario Elettronico, spesso alimentano il timore di un più elevato controllo da parte delle organizzazioni su chi fruisce di determinati servizi, oggi più che mai connessi e digitali. La volontà è invece quella di dimostrare come le innovazioni in vari campi, come l'healthcare, possano contribuire a migliorare l'accesso delle persone alle informazioni, preservando la riservatezza del dato.

Aprirà la giornata il senatore Marco Lisei, promotore dell'iniziativa. A seguire, Diego Antonini, Presidente di Assinter e Mauro Moruzzi, della Assinter Academy. Parleranno dei programmi digitali riferiti alla salute e alla mobilità tre dei massimi esperti italiani del settore: Giacomo Di Federico, dell'Università di Bologna, Donato Limone, già ordinario di informatica giuridica di Unitelma Sapienza e Giorgio Ventre, dell'Università Federico II di Napoli. Michele Fioroni, Ass.Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione Regione Umbria e Coord. Commissione innovazione e digitalizzazione Conferenza Regioni e Province Autonome, Paolo Ghezzi, Direttore Generale Infocamere e Matteo Marnati, Ass.

Innovazione Ricerca Ambiente e Energia Regione Piemonte, interverranno con le loro testimonianze. A concludere i lavori, l'On. Galeazzo Bignami, Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Sen. Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione e Maria Cammarota, Direttrice Generale Assinter.

Entro il 15 giugno è possibile iscriversi all'evento a questo indirizzo.