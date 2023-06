Cybersecurity, protocollo per la sicurezza delle imprese

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Promuovere competenze innovative per la comunicazione e la sicurezza digitale, che siano spendibili nei principali ambiti produttivi e nell'area dei servizi alle imprese. È l'obiettivo dell'accordo siglato dalla 'Cyber security Italy foundation' con l'Istituto tecnico superiore nuove tecnologie per il Made in Italy (Its smart) nel settore dei servizi alle imprese. Tra le attività previste dall'accordo, l'attuazione di percorsi formativi anche con modalità innovative rivolti a professionisti e aspiranti tecnici superiori; favorire iniziative di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica di settore; organizzare e promuovere iniziative di informazione, comunicazione e formazione destinate a studenti delle scuole secondarie e cittadini. È stato avviato inoltre il protocollo d'intesa tra la 'Cyber security Italy foundation' e 'Trend micro', per il progetto pilota di diffusione della cultura della cyber sicurezza nelle scuole di secondo grado. (ANSA).