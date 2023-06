(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Nasce l'Indice nazionale dei domicili digitali, una sorta di 'Pagine gialle' delle email, dove i cittadini possono registrare il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo Pec, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della pubblica amministrazione.

E' "un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa, con un risparmio significativo di tempi e costi" spiega il sottosegretario con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti. Inad nasce dalla collaborazione fra Agid, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l'innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma. Dal 6 luglio 2023 le pubbliche amministrazioni utilizzeranno, spiega una nota, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e chiunque potrà consultare liberamente il registro dall'area pubblica del sito, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

