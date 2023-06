Amazon è in trattative con alcune compagnie telefoniche per offrire servizi di telefonia mobile a basso posto o gratuiti ai membri di Prime. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Amazon starebbe trattando con Verizon, T-Mobile e Dish Network per cercare di spuntare i prezzi all'ingrosso più bassi. L'obiettivo di Amazon è offrire agli abbonati Prime piani da 10 dollari la mese o completamente gratuiti in modo da aumentare la fedeltà dei clienti.