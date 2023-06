Il 6 giugno sciopero Tlc e manifestazione a Roma

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Difendere oltre 20 mila posti di lavoro e rimettere le telecomunicazioni al centro della transizione digitale del Paese". Queste le rivendicazioni dello sciopero dell'intero settore delle Tlc proclamato da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil indetto per martedì 6 giugno 2023. In occasione della giornata di mobilitazione, i sindacati di categoria indicono il 6 giugno una manifestazione nazionale a Roma, in piazza Santi Apostoli, dalle ore 10.30, in cui esprimere "contrarietà a: i piani di scorporo di industria e servizi delle principali telco; le drammatiche ricadute occupazionali che ne conseguirebbero; ritardi allarmanti sugli obiettivi fissati dal Pnrr per banda ultralarga e reti 5G; il conseguente digital divide a cui sarebbe condannato il Paese; le minacce di dumping contrattuale delle aziende di customer service in outsourcing, ossia i reiterati tentativi di fuoriuscire dal contratto collettivo nazionale delle Tlc per comprimere salari e diritti". (ANSA).