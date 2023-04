Amazon cresce più delle attese, salgono i ricavi

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Amazon vola a Wall Street con la trimestrale sopra le attese. Il colosso delle vendite online chiude i primi tre mesi dell'anno con ricavi in crescita del 9% a 127,4 miliardi di dollari e un utile pari a 3,2 miliardi, il 50% in più rispetto alle previsioni del mercato. La trimestrale rassicura gli investitori mostrando la resilienza della società in un contesto economico di rallentamento e di inflazione alta.

Negli ultimi mesi Amazon si è concentrata nel ridurre i costi e migliorare la redditività, tagliando posti di lavoro nelle divisioni più deboli. In marzo ha poi annunciato una pausa nella costruzione della sua seconda sede vicino Washington. Amazon Web Services si conferma il motore di crescita della società, anche se la sua crescita è rallentata al +15,8% nei primi tre mesi dell'anno, risultando comunque superiore alle attese. La divisione pubblicitaria è invece cresciuta del 21%. Le vendite di Amazon in nord America sono salite dell'11% a 76,9 miliardi, mentre quelle internazionali hanno segnato un +1% a 29,1 miliardi. L'utile operativo è salito a 4,8 miliardi rispetto ai 2,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. I risultati di Amazon si aggiungo a quelli positivi riportati da altri colossi della Silicon valley, da Google a Microsoft passando per Meta, che ha chiuso in volata a Wall Street. (ANSA).