Amazon, in Italia nel 2022 investiti 7 milioni su sicurezza

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Nel 2022 Amazon ha investito in Italia circa 7 milioni di euro in progetti specifici legati al miglioramento della sicurezza dei lavoratori e nell'acquisto di nuove dotazioni. Lo ha annunciato l'azienda in occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile. La sicurezza sul lavoro "è una priorità", sottolinea l'a.d. di Amazon Italia Logistica, Lorenzo Barbo, spiegando che "la promozione di una cultura della sicurezza aziendale passa anche attraverso un'attività di formazione costante". In Italia, Amazon ha circa 120 dipendenti dedicati esclusivamente ad attività di training e formazione e oltre 3.300 tra operatori di primo soccorso e addetti all'anti-incendio. Nel 2022 ha erogato oltre 400.000 ore di formazione sulla sicurezza. A livello globale, tra il 2019 e il 2022 l'azienda ha investito oltre 1 miliardo di dollari in iniziative di sicurezza slegate dalla gestione dell'emergenza pandemica, registrando una riduzione del tasso di infortuni del 24%. In particolare, a livello mondiale, lo scorso anno il tasso di infortuni è diminuito dell'11% e oltre 1,4 milioni di dipendenti sono stati coinvolti in iniziative legate alla sicurezza. "Per il 2023 - aggiunge Barbo - abbiamo stanziato 550 milioni di dollari su scala globale". (ANSA).