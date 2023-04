Frattasi, cybersecurity coinvolge ogni attività umana

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Cybersicurezza non vuol dire solo crimine informatico ma è un concetto trasversale che si applica a ogni attività umana e i servizi civili, dal settore bancario a quello della salute o dei trasporti. A dirlo è stato Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intervenuto a Roma in apertura della cerimonia di premiazione dei vincitori di Cyber X Mind4Future, il programma di formazione evoluta ed esperienziale sui temi della sicurezza cibernetica ideato da Leonardo e il centro di competenze Cyber4.0.

La Cyber sicurezza è un tema che tocca tutti indistintamente", ha detto Frattasi. "Ogni giorno - ha aggiunto - si leggono numeri di attacchi nel mondo cyber ma non si tratta solo di cibercrime, la sicurezza informatica è un concetto trasversale che si applica a ogni attività umana, che tocca ogni ambito delle attività civili, dal mondo bancario a quello della salute o dei trasporti". (ANSA).