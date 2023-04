Apple registra ricavi record da 6 miliardi dollari in India

Le vendite di Apple in India hanno raggiunto un nuovo massimo di quasi 6 miliardi di dollari da inizio anno fino a marzo, secondo quanto riportato da Bloomberg News. Il giro d'affari in India è cresciuto di quasi il 50%, rispetto ai 4,1 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, ha aggiunto il rapporto, citando una persona che ha familiarità con la questione. Apple dovrebbe pubblicare i risultati trimestrali il 4 maggio e ha segnalato che prevede un calo delle entrate globali totali.

Il Ceo Tim Cook inaugurerà i primi negozi Apple in India questa settimana, cercando di accelerare la crescita in un paese di 1,4 miliardi di abitanti in cui gli smartphone e i computer dell'azienda non hanno mai detenuto più di una minuscola quota di mercato a causa del loro costo elevato. Con il rallentamento della domanda tecnologica a livello globale, Apple ha identificato la classe media in espansione dell'India come un'opportunità allettante e sta anche aumentando la produzione locale a un ritmo crescente. L'azienda non ha comunque voluto commentare.

L'azienda ha lanciato il suo negozio online in India nel 2020 e la sua spinta alle vendite è destinata a crescere con l'apertura del suo primo negozio locale martedì in un quartiere d'affari di lusso nel centro finanziario di Mumbai. Due giorni dopo, prevede di aprire un punto vendita nella capitale, New Delhi.