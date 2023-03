Via gli iPhone dagli uffici del Cremlino

I dipendenti dell'amministrazione presidenziale russa hanno ricevuto l'ordine di sostituire i loro iPhone con smartphone di altre marche e con un sistema operativo diverso entro la fine di marzo: lo scrive il quotidiano Kommersant, secondo cui l'ordine è arrivato all'inizio del mese.

Secondo il giornale, l'iniziativa è legata a problemi di sicurezza in quanto il Cremlino ritiene che gli iPhone siano più suscettibili ad attacchi di hacker e spionaggio da parte dell'Occidente rispetto ad altri smartphone. Una fonte del giornale a conoscenza della decisione afferma che l'amministrazione presidenziale potrebbe anche acquistare nuovi telefoni cellulari sicuri per i propri dipendenti, in modo da facilitare l'abbandono della tecnologia americana.