Vodafone amplia collaborazione con Google in Europa

Vodafone Group amplia la collaborazione con Google in Europa grazie alla quale i clienti Vodafone potranno utilizzare servizi di messaggistica avanzata, trovare una selezione dei dispositivi Google nei Vodafone Store e beneficiare di alcune novità su Vodafone TV. "Google e Vodafone stanno collaborando per offrire agli utenti la messaggistica moderna con RCS, un'esperienza TV interattiva coinvolgente e nuovi entusiasmanti smartphone Android", ha commentato Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President of Platforms and Ecosystems di Google. Aldo Bisio, Chief Commercial Officer di Vodafone Group, ha aggiunto: "L'ampliamento della nostra eccellente relazione con Google ci consentirà di sfruttare la loro innovazione tecnologica per offrire ai nostri clienti consumer e business nuove esperienze coinvolgenti basate sui migliori servizi, che saranno tutti sostenuti (che saranno tutti sostenuti, ndr) dalle nostre reti a banda larga 5G e Gigafast.