Berlino,non si ritiene vi sia stato cyberattacco a Lufthansa

"Attualmente non si ritiene che si sia trattato di un cyberattacco". Lo ha confermato il portavoce del ministero dell'Interno tedesco, Maximilian Kall, rispondendo nel corso della conferenza stampa di governo a Berlino, a una domanda sul caos dei voli Lufthansa, provocato da un guasto informatico. Il portavoce ha anche confermato che, per quanto si sa fina ad ora, il guasto dipenderebbe dalla distruzione di un cavo delle telecomunicazioni in un cantiere ferroviario di Francoforte.

I problemi informatici registrati dalla compagnia di volo tedesca Lufthansa sarebbero stati causati da un cantiere ferroviario a Francoforte. Lo ha reso noto la stessa compagnia aerea secondo quanto riporta Dpa. "I guasti informatici che hanno colpito Lufthansa riguardano prevalentemente lo scalo di Francoforte", ha inoltre chiarito un portavoce della compagnia tedesca all'ANSA. Secondo la fonte il traffico aereo "si regolarizzerà nella prima serata di oggi" anche nella città sul Meno. Non è vero, ha aggiunto poi il portavoce, che gli aerei della compagnia sono stati coinvolti dai disagi su scala globale, come era stato invece riferito da alcuni media.