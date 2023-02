Banche: Deloitte, 70% ricavi da clienti digitali entro 2027

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Accelera la trasformazione digitale del settore bancario: entro il 2027 il 70% dei ricavi delle banche (in termini di margine di intermediazione) sarà generato dai clienti digitali, che attualmente incidono per il 50%. Il tasso di penetrazione dell'internet banking in Italia ha raggiunto il 45% nel 2022, in anticipo di circa 3 anni rispetto alle previsioni, e si stima che raggiungerà il 60% nel giro di sei anni. Il numero di filiali passerà da circa 22 mila dello scorso anno a circa 16 mila nel 2029. È quanto emerge dalla quinta edizione del report Deloitte 'Digital Banking Maturity' sullo stato di maturità digitale di oltre 300 banche in 41 paesi. Le banche italiane hanno in media migliorato la loro maturità digitale rispetto al 2018 e due di esse si sono classificate 'campioni digitali' dall'esame dei punteggi ottenuti in termini dell'indicatore 'Digital Banking Maturity'.

Questi 'digital champions', secondo lo studio, grazie a capacità di proposizione e servizio digitale e l'integrazione di nuovi servizi, mostrano migliori performance sotto il punto di vista finanziario con un aumento del Roe di 1,5 punti percentuali rispetto agli altri player. "Rispetto all'edizione precedente del report - commenta Manuel Pincetti, Senior Partner di Monitor Deloitte Pincetti - rileviamo in Italia una vera e propria trasformazione digitale che permette di ridurre il gap di digitalizzazione del settore bancario rispetto agli altri Paesi". (ANSA).