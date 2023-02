Via libera Ue ad alleanza a 4 nelle tlc su pubblicità online

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Via libera dell'Antitrust europea al piano di Deutsche Telekom, Orange, Telefonica e Vodafone di sfidare le 'Big Tech' con un'alleanza per la pubblicità online.

La Commissione ha autorizzato "incondizionatamente" la joint venture delle quattro società di tlc per una piattaforma con attività di marketing e pubblicità digitale in Francia, Germania, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. L'alleanza è vista come il primo tentativo del settore di sfidare Meta e Google nel remunerativo settore della pubblicità online e diversificare le entrate. "L'operazione non solleva problemi di concorrenza nello nello Spazio economico europeo". (ANSA).