Usa, l'Ad di TikTok sarà sentito dal Congresso in marzo

L'amministratore delegato di TikTok sarà sentito dal Congresso in marzo. Lo riporta il Wall Street Journal sottolineando che Shou Zi Chew sarà alla commissione energia e commercio della camera il 23 marzo. L'audizione si inserisce fra i timori delle autorità americane sull'app di proprietà cinese, con i repubblicani che controllano la Camera che intendono aumentare la pressione su TikTok. "TikTok ha consentito consapevolmente al partito comunista cinese la capacità di accedere ai dati degli utenti americani", afferma Cathy McMorris Rodgers, il presidente della commissione energia e commercio della Camera.

"Gli americani meritano di sapere come queste azioni hanno impatto sulla loro privacy e sulla sicurezza dei dai loro dati, ma anche sulle azioni intraprese da TikTok per la sicurezza dei bambini online", mette in evidenza McMorris Rodgers.