Musk respinge critiche, Twitter aiuta la domanda per Tesla

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Twitter è in grado di spingere la domanda per Tesla. Lo afferma Elon Musk respingendo così le critiche di chi ritiene che la società che cinguetta ha un effetto negativo sul marchio di auto elettriche.

Secondo Musk, Tesla potrebbe vendere fino a due milioni di auto quest'anno. "La domanda più comune che mi viene posta dagli investitori è sulla domanda e voglio rassicurarli. Finora nel mese di gennaio stiamo registrando i maggiori ordini nell nostra storia, ordini che sono quasi due volte il tasso di produzione", afferma Musk prevedendo consegne per 1,8 milioni di auto quest'anno, il 30% in più sul 2022. Musk poi aggiunge: senza significativi problemi alla produzione, Tesla potrebbe arrivare a due milioni di auto. (ANSA).