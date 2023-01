Usa verso causa a Google, dominante in pubblicità online

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il Dipartimento di Giustizia si avvia a fare causa a Google per posizione dominante sul mercato della pubblicità digitale. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'azione legale potrebbe essere avviata in settimana, forse già nelle prossime ore. Google è già nel mirino delle autorità americane per le sue pratiche nella ricerca. (ANSA).