(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Lanciati i primi 54 satelliti Starlink di nuova generazione, che vanno ad arricchire la costellazione della SpaceX per l'Internet globale. Il lancio è avvenuto dalla piattaforma 40 della base di Cape Canaveral (Florida). E' il 60/o lancio del 2022 per l'azienda di Elon Musk, con un altro previsto entro la fine dell'anno. I satelliti Starlink di nuova generazione sono i primi operativi su una nuova orbita, a 530 chilometri dalla Terra. SpaceX ha ricevuto finora il via libera dalla Commissione Federale statunitense per le Comunicazioni al lancio di 7.500 dei nuovi Starlink, sui 29.988 previsti. (ANSA).