A Microsoft il 4% London Stock Exchange, partnership strategica

Microsoft ha raggiunto un accordo per acquistare il 4% del London Stock Exchange Group (Lsge) nell'ambito della partnership strategica decennale fra il colosso di Redmond e la borsa britannica. Microsoft pagherà 1,5 miliardi di sterline per la sua quota e, in base all'accordo, aiuterà Lsge nell'analisi dei dati e nell'infrastruttura cloud tramite Azure e l'intelligenza artificiale.

Secondo Bloomberg, come parte dell'accordo Lse investirà almeno tale importo su servizi cloud con Microsoft nei prossimi 10 anni. La partnership accelererà la migrazione dei mercati gestiti dal London Stock Exchange Group al cloud e consentirà al gruppo di sviluppare nuovi prodotti e servizi. La transazione si aggiunge al recente trend di intese tra aziende tecnologiche, come le partnership tra Nasdaq e Amazon o tra Alphabet e Cme, che indica un aumento della domanda da parte di diversi investitori per servizi che permettono di accelerare il rafforzamento dei mercati elettronici.