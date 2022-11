Cyberattacco a sito Eurocamera, 'servizi compromessi'

"La disponibilità del sito web dell'Eurocamera è attualmente compromessa dall'esterno a causa di un elevato traffico di rete esterno. Questo traffico è legato a un attacco Ddos (Distributed Denial of Service). I team del Parlamento stanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile". E' quanto scrive in un tweet il portavoce dell'Eurocamera Jaume Dauch.

L'intervento del portavoce dell'Eurocamera via twitter è avvenuto dopo che, alle 14.30 circa, il wifi nell'edificio che ospita la Plenaria a Strasburgo si è interrotto per diversi minuti. I servizi sono stati poi ripristinati ma il sito dell'Eurocamera ha continuato ad andare a singhiozzo e alcune pagine erano irraggiungibili. L'attacco è avvenuto nel giorno in cui l'Eurocamera ha approvato la risoluzione che definisce la Russia "Stato sponsor del terrorismo".