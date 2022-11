Vodafone e Microsoft alleati per il Cloud

Vodafone è la prima telco che entra a far parte di Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance, l'ecosistema di partner Microsoft per accelerare la trasformazione digitale del Paese in vista della prossima Microsoft Cloud Region Italiana. La collaborazione, spiega una nota, prevede investimenti strategici congiunti in formazione, marketing e sviluppo, mira a offrire alle aziende italiane, soluzioni integrate di servizi cloud Microsoft Azure e connettività avanzata che semplifica la migrazione in Cloud.

"L'economia digitale sarà il fattore critico per la ripresa dell'Italia - dichiara Aldo Bisio, ceo di Vodafone Italia - La partnership con Microsoft rafforza ulteriormente la nostra capacità di abilitare nuovi modelli operativi e di business, attraverso soluzioni integrate che sfruttano le tecnologie di ultima generazione, 5G, Edge computing e IoT, e grazie alla creazione di competenze trasversali a supporto della digitalizzazione". "Oggi, di fronte a sfide globali complesse, il digitale rappresenta al contempo un fattore di efficienza e di sviluppo sostenibile per le organizzazioni: unendo i servizi Cloud Microsoft, anche in vista della prossima Region Datacenter Italiana, con i servizi di connettività avanzata, IoT, 5G, Edge di Vodafone e le competenze di esperti possiamo dare un nuovo impulso all'accelerazione dell'innovazione in Italia" ha dichiarato Silvia Candiani Amministratore Delegato di Microsoft Italia. (ANSA).