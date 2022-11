Privacy, TikTok aggiorna policy su archiviazione dati utenti

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - TikTok aggiorna la sua policy sulla privacy riguardo l'archiviazione e l'accesso dei dati degli utenti e la raccolta delle informazioni relative alla posizione.

"A partire da oggi, stiamo inviando notifiche relative all'aggiornamento della nostra Privacy Policy per lo Spazio Economico Europeo, il Regno Unito e la Svizzera. Gli aggiornamenti offrono maggiore trasparenza riguardo a come condividiamo le informazioni degli utenti al di fuori dell'Europa", spiega Elaine Fox, Head of Privacy, Europe di TikTok.

In particolare, spiega la società, "i dati degli utenti europei sono attualmente conservati negli Stati Uniti e a Singapore. Sulla base di effettive necessità per lo svolgimento del proprio lavoro, nel rispetto di una serie di solidi controlli di sicurezza e protocolli di approvazione, e attraverso metodi riconosciuti dal Gdpr consentiamo l'accesso remoto ai dati degli utenti TikTok ad alcuni addetti che fanno parte della nostra azienda che si trovano in Brasile, Canada, Cina, Israele, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Sud Corea e negli Stati Uniti. I nostri controlli di sicurezza prevedono controlli di accesso al sistema, crittografia e sicurezza della rete. I nostri sforzi si concentrano sulla limitazione del numero di dipendenti che hanno accesso ai dati degli utenti europei, sulla riduzione al minimo dei flussi di dati al di fuori dell'Europa e sulla conservazione dei dati degli utenti europei a livello locale".

L'aggiornamento fornisce anche spiegazioni riguardo le diverse modalità in cui possono essere raccolte informazioni sulla posizione degli utenti europei. "Ad esempio - sottolinea TikTok - quando gli utenti creano un video possono scegliere di aggiungere la localizzazione, così come attrazioni turistiche o altri luoghi di interesse. In alternativa, possono scegliere di attivare i servizi di 'Localizzazione per TikTok' nelle loro impostazioni" per permettere a TikTok di raccogliere informazioni dal loro dispostivo. TikTok non raccoglie informazione dettagliate sulla localizzazione degli utenti europei, che siano basate sulla tecnologia Gps o altro". (ANSA).