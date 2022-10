Ue, dal primo novembre in vigore nuove regole per Big Tech

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Entra in vigore dal primo novembre il Digital Market Act (Dma), il nuovo regolamento della Ue per combattere le pratiche di mercato sleali e le distorsioni della concorrenza da parte delle Big Tech. Scatteranno ora sei mesi perché inizi l'applicazione vera e propria delle nuove regole, con successive scadenze via via previste dal riassetto, che faranno quindi scattare dal marzo 2024 i vari obblighi previsti per limitare lo strapotere dei giganti digitali. In caso di violazioni sono previste multe fino al 20% del fatturato. Si tratta di una riforma, in cui la Ue mira a essere all'avanguardia mondiale, di grande attualità: basti pensare che solo venerdì scorso il commissario per il mercato Interno Thierry Breton ha salutato l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk con un altolà (via tweet): "In Europa l'uccellino volerà secondo le nostre regole". Il Dma prevede obblighi e divieti per le grandi piattaforme online, considerate nel nuovo assetto 'gatekeeper' ('guardiani'), e per le quali saranno previsti chiari obblighi e divieti. Si parla di social network, motori di ricerca, servizi di messaggistica e di condivisione video, piattaforme di vendita online, ma anche i sistemi operativi quando abbiano dimensioni importanti per fatturato o presenza nella Ue, quando superino i 45 milioni di utenti finali attivi mensili nella Ue (o 10mila utenti aziendali) o se abbiano una posizione consolidata e durevole. La 'storica' riforma del Dma si affianca al provvedimento gemello del Digital Service Act (Dsa), che mira in sostanza ad affermare il principio secondo cui ciò che è illegale offline lo deve essere anche online.

