Google:multata da antitrust India, seconda volta in 7 giorni

(ANSA) - NEW DELHI, 26 OTT - Per la seconda volta in una settimana, l'antitrust indiano, Competition Commission of India (CCI), ha multato Google: questa volta la sanzione è di 9 miliardi di rupie (113 milioni di dollari) per pratiche monopolistiche.

L'antitrust accusa il gigante del web di abusare del suo dominio del mercato delle app, e forzare gli sviluppatori ad utilizzare il suo sistema a pagamento.

Delhi ha chiesto a Google di non impedire agli sviluppatori di nuove app l'uso di servizi a pagamento di altri soggetti.

Attraverso un suo addetto stampa Google ha fatto sapere alla BBC di avere avviato un processo di revisione: "abbiamo tenuto i costi molto bassi; il nostro modello ha spinto la trasformazione digitale del paese e consentito l'accesso a centinaia di milioni di indiani".

Nel documento di 199 pagine elaborato dalla Competition Commission of India si legge che il Play Store di Google avrebbe imposto agli sviluppatori di usare "esclusivamente" il suo metodo di pagamento per la vendita o la distribuzione della app.

La CCI ha ingiunto a Google di adottare otto nuove modalità entro i prossimi tre mesi e di garantire la completa trasparenza.

La settimana scorsa, l'ente aveva multato il gigante californiano per 13miliardi di rupie, 161 milioni di dollari, per avere usato il sistema operativo Android come strumento di dominio del mercato. Il caso è simile a quello affrontato in Europa dalla multinazionale, multata per 5 miliardi di dollari, per lo stesso motivo. (ANSA).