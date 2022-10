Ex ceo Microsoft Ballmer, 400 mln per aziende afroamericani

Steve Ballmer, il miliardario proprietario della squadra Nba dei La Clippers ed ex Ceo di Microsoft sta investendo 400 milioni di dollari per lanciare aziende di proprietà di afroamericani. Come riporta il Wall Street Journal Ballmer, insieme alla moglie Connie, collaborerà con affermate società di private equity e banche di investimento per affrontare le disuguaglianze razziali sistemiche che sempre ostacolano gli investitori neri. Ballmer, da anni importante filantropo, ha fornito un totale di 150 milioni di dollari come impegno per due nuovi strumenti di finanziamento, uno gestito dalla banca di investimento Goldman Sachs Group e uno dalla società di gestione patrimoniale alternativa GCM Grosvenor, con la banca di investimento JPMorgan Chase & Co. che si occupa della raccolta fondi. Altri 250 milioni di dollari andranno in strumenti di finanziamento gestiti da Ariel Investments e Fairview Capital, due dei gestori patrimoniali con fondi neri più longevi negli Stati Uniti. Ballmer spera che l'impegno di 400 milioni aiuterà a correggere lo squilibrio nell'accesso al capitale tra i gestori di fondi bianchi e neri.