Microsoft, accordo per formare 5 mln di persone in Nigeria

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il governo nigeriano ha firmato un accordo con il colosso statunitense Microsoft per formare cinque milioni di persone nella tecnologia digitale. Il ministro della Comunicazione e dell'Economia digitale della Nigeria, Isa Ali Pantami, ha affermato che l'intesa stimolerà "la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico", definendo il progetto "fantastico e davvero enorme" e dicendo alla Bbc che inizierà subito con una durata di cinque anni. L'accordo è stato firmato ieri a margine di una fiera di tecnologia dell'informazione a Dubai, con un rappresentante di Microsoft secondo cui la società è disposta a collaborare con il governo nigeriano per fornire "opportunità economiche" ai giovani. Microsoft e la Nigeria sono in trattative da oltre un anno sul progetto. Il Paese dell'Africa occidentale è il più popoloso del continente, con oltre 200 milioni di abitanti la cui gran parte è costituita da giovani. La disoccupazione, tuttavia, è alta e il settore dell'istruzione è in difficoltà, mentre il governo sta provando a orientare l'economia in direzione digitale. (ANSA).