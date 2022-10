Elon Musk è sotto indagine federale in Usa per la sua condotta nell'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari. Lo scrive il Guardian citando un atto giudiziario presentato in tribunale dalla piattaforma social. Il documento afferma che il patron di Tesla è indagato ma non indica il focus esatto dell'indagine, né quale autorità federale stia indagando.