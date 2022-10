Amazon: scommette su elettrico, 1 miliardo per flotta Europa

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Amazon punta a più che raddoppiare la sua flotta di veicoli elettrici per le consegne in Europa, con un investimento di oltre 1 miliardo di euro in cinque anni. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. I veicoli aiuteranno Amazon a essere meno dipendente dai combustibili fossili tradizionali.

